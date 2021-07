Long Covid, i sintomi durano fino a 7 mesi: affaticamento, stato confusionale, allucinazioni e tremori

Venerdì 16 Luglio 2021, 14:17

Affaticamento, malessere come dopo uno sforzo fisico o mentale, ma anche stato confusionale. Sono questi i sintomi più comuni del long Covid, ma nei casi più rari si registrano anche allucinazioni visive, tremori, orticaria, cambiamenti del ciclo mestruale, disfunzioni sessuali, tachicardia, problemi di incontinenza, perdita di memoria, visione offuscata, diarrea e tinnito. In tutto gli scienziati della University College di Londra hanno in uno studio pubblicao su EClinicalMedicine hanno contato 203 sintomi, effetto del long Covid. Ben 66 di questi possono perdurare per sette mesi dalla guarigione dall'infezione.

APPROFONDIMENTI COVID Long Covid, gli effetti dell'infezione CHIESA E COVID Variante Delta, prete usa droni a messa CRONACA Covid Italia, sale l'indice Rt: è a 0.91 MAIORCA Variante Delta, a Maiorca maxi focolaio

Gli esiti della ricerca diffusi oggi sono i risultati della più ampia indagine mai condotta in questo ambito. Gli scienziati hanno infatti seguito e preso in esame 3.762 persone con long Covid confermato o sospetto in 56 Paesi diversi.

Tumori, infarti, visite rinviate: gli effetti collaterali del Covid

Le ripercussioni sul lavoro

Uno su cinque degli intervistati, il 22%, ha riferito di non essere stato in grado di lavorare, per licenziamento, stato prolungato di malattia, aspettativa o dimissioni, a causa del long Covid. Il 45% ha richiesto di passare al part-time.

Nuove terapie per sconfiggere il Covid, l'Ue: «Via libera a 5 trattamenti entro ottobre»

«Molti dei reparti post-Covid nel Regno Unito si sono concentrate sulla riabilitazione respiratoria - spiega Athena Akrami, direttrice della rivista scientifica sulla quale è stato pubblicato lo sttudio -. Gran parte dei guariti alle prese con il long Covid soffre di affanno ma hanno anche tutta una serie di altri problemi e sintomi cui i clinici devono rispondere con un approccio più olistico».

Long Covid, gli effetti dell'infezione: quanto durano e quali sono i rischi per cuore, sonno e sport