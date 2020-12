Covid e Natale, l'infettivologo Andreoni: «Lockdown inevitabile, rischio ospedali pieni»

«Credo che un nuovo lockdown sia inevitabile, soprattutto se lasciamo ripartire la curva dei casi». E' quanto sostiene Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali) e primario di Infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma, interpellato dall'Adnkronos Salute.

«Se pensiamo di affrontare il periodo delle feste natalizie con eccessiva disinvoltura va finire che a gennaio avremo gli ospedali e le terapie intensive piene. È una storia già vista», sostiene l'infettivologo. «Non voglio passare per l'antipatico - aggiunge Andreoni - ma sono tutti discorsi già fatti. Se non riusciamo a rispettare le misure che ci siamo dati dobbiamo fare come la Germania e passare subito ad un lockdown. Ma la decisione va presa immediatamente perché, ribadisco, le epidemie si precedono e non si assecondano. Non aspettiamo di risalire a 40mila casi al giorno per decidere "facciamolo ora"».

