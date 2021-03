Lockdown, Galli: «Certi comportamenti sono sciagurati, rischiamo un'ondata pesante di infezioni»

Massimo Galli torna a parlare di Covid, assembramenti e lockdown. «È evidente che le cose non stanno andando per niente bene e che certi comportamenti sono sciagurati. C'è l'illusione di avere alle spalle qualcosa che abbiamo ancora davanti, questo è l'elemento più tragico». Così l'infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università degli Studi di Milano, commenta gli assembramenti che - a dispetto di ogni raccomandazione anti-Covid - si sono visti nel weekend nel capoluogo lombardo e in altre città italiane.

Non serviva tutto questo supporto per l’apertura della nostra sede a #Milano. Ve lo garantiamo. pic.twitter.com/CGqChhBTb2 — TAFFO (@taffoofficial) February 28, 2021

«Il lockdown nazionale, che non piace a nessuno, ha un pregio e un limite. Il pregio è quello di far crollare le infezioni, il limite è che quando riapri, se le situazioni non vengono contenute, sei punto a capo. Però ora abbiamo il vaccino», ha spiegato ad “Agorà”. «Ci troviamo a dover fare i conti con queste nuove varianti» di Sars-CoV-2 «che avevamo già presenti nel nostro territorio e nostri ospedali, e che ci fanno prevedere che malati ne avremo molti di più e rischiamo di dover di nuovo fronteggiare un'ondata pesante di infezioni».

