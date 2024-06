Mercoledì 5 Giugno 2024, 20:56

«Si tratta di un buon punto di partenza». La sintesi è del dottor Filippo Anelli, presidente di Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri). «Ora - commenta Anna Lisa Mandorino, segretaria nazionale di Cittadinanzattiva - serve il passo successivo, quello della definizione dei tempi e delle risorse. Avremmo preferito un decreto-legge perché avrebbe dato maggiori certezze, ma queste misure hanno comunque contenuti positivi». Il giorno dopo l’approvazione del doppio provvedimento - decreto legge e disegno di legge - sulle liste di attesa, l’attenzione si focalizza sui tempi di attuazione e sui fondi necessari.

TEMPO REALE

Secondo Anelli è fondamentale la creazione della piattaforma nazionale di monitoraggio delle liste di attesa. «C’era urgenza di questo tipo di strumento perché è necessario che il Ministero della Salute possa intervenire dove ci sono tempi troppo lunghi per le prestazioni, per un esame o per una visita. Oggi nessuno conosce la situazione». Quando sarà realizzata la piattaforma? Nella migliore delle ipotesi entro la fine del 2024: il decreto dice che dal giorno della sua conversione (dunque entro sessanta giorni) ci saranno altri due mesi per adottare «specifiche linee guida per definire i criteri di realizzazione». Sempre con quei tempi, entro la fine del 2024, sarà istituito «presso il Ministero della salute l’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria». Nel biennio 2024-2025 saranno assunti 20 impiegati che dovranno appunto vigilare sulle liste d’attesa.

Anna Lisa Mandorino, leader di Cittadinanzattiva, giudica positivamente la norma sul Cup regionale in cui dovranno esserci tutte le prestazioni disponibili, sia delle strutture pubbliche sia di quelle private. Ad oggi alcune regioni già hanno questo strumento (ad esempio Lazio ed Emilia-Romagna), ma l’obiettivo è imporlo in tutta Italia. Per arrivare a questo risultato omogeneo bisognerà aspettare il 2025. Sempre a decorrere dal 2025, si va all’innalzamento del limite sulle assunzioni, viste le carenze di personale negli ospedali.

CARENZE

Ma di certo non sarà un’operazione semplice, concordano tutti gli esperti, trovare il personale, vista la carenza in Italia di medici e infermieri. L’articolo 4 del decreto prevede anche che «le visite diagnostiche e specialistiche siano effettuate nei giorni di sabato e domenica e che la fascia oraria per l’erogazione di tali prestazioni possa essere prolungata».

Quando sarà possibile arrivare a tutto questo? Nessuno è in grado di fare previsioni, visto che carenza di personale e di risorse sono un ostacolo. E se è vero che il provvedimento prevede la defiscalizzazione degli straordinari per i medici, è altrettanto vero che non sarà più consentito chiudere le prenotazioni: il cittadino potrà comunque rivolgersi alla libera professione intramoenia e al privato accreditato pagando solo il ticket. Il nodo - inevitabilmente - resta di nuovo quello delle risorse. Il dottor Filippo Anelli è ottimista: «Sono convinto che nella legge di bilancio in autunno saranno trovate. La mia opinione è che per vedere i risultati concreti di queste misure in tutto il Paese sarà necessario attendere il 2025».

