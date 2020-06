Virus, Iss: «Lampade Uv efficaci per disinfettare i dispositivi di protezione»

Coronavirus, Iss: «Lampade Uv efficaci per disinfettare i dispositivi di protezione». «Le lampade Uv sono dispositivi già in uso dagli anni '90 in altre epidemie che si sono verificate. Alcuni studi hanno dimostrato che sono efficaci per la disinfezione dei dispositivi, ma laddove usate occorre fare una valutazione costi-efficacia». Lo ha sottolineato Rosa Draisci, del Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell'Istituto superiore di sanità (Iss), che oggi ha accompagnato il presidente Silvio Brusaferro in audizione alla Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, rispondendo alle domande dei parlamentari sulla gestione dei rifiuti legata all'emergenza Covid-19.

«Per alcuni dispositivi di protezioni possono essere efficaci; ovviamente ogni sistema di disinfezione deve essere valutato confrontando benefici e svantaggi - ha aggiunto Draisci -. Occorre fare una selezione delle tecniche di decontaminazione e poi vanno adottate tutte le precauzioni e chi fornisce questi dispositivi deve dare le schede tecniche e i dati di sicurezza per tutelare gli operatori».



Ultimo aggiornamento: 11:43

