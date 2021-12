Iss: l’incidenza cresce ancora e tocca 176, l’indice Rt arriva a 1,18

Iss, cabina di regia settimanale sulla pandemia da Covid: l'incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (3-9 dicembre 2021) contro 155 per 100mila abitanti della scorsa settimana (26/11-2/12). Nel periodo 16 novembre-29 novembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,18 (range 1,06-1,24), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando era pari a 1,20) ma al di sopra della soglia epidemica. Lo evidenzia il monitoraggio della Cabina di regia, i cui dati sono comunicati dall'Istituto superiore di sanità.

APPROFONDIMENTI COVID19 Bollettino Covid di oggi 9 dicembre 2021: 12.527 contagi e 79... COVID19 Nel Lazio 1.376 casi COVID19 Novavax, vaccino a base proteica: come funziona OMICRON Omicron, sintomi e prevenzione: "gola graffiata" LO SCENARIO Covid, Gimbe, in 7 giorni contagiati +22,4%, Intensive +12%,... LA PANDEMIA Covid, mappa Ecdc: solo 5 Regioni gialle (ma l'Italia resta... BOOSTER Terza dose, quando fa effetto e perché si può fare... IL CASO Convegno no vax a Torino, da Cacciari (assente) a Freccero: i... SALUTE Variante Omicron, cosa succede in Europa: sequenziamento del...

L'incidenza settimanale a livello nazionale continua ad aumentare: 176 per 100mila abitanti (3-9 dicembre 2021) contro 155 per 100mila abitanti della scorsa settimana (26/11-2/12). Nel periodo 16 novembre-29 novembre 2021, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato invece pari a 1,18 (range 1,06-1,24), leggermente in diminuzione rispetto alla settimana precedente (quando era pari a 1,20) ma al di sopra della soglia epidemica. Lo evidenzia il monitoraggio della Cabina di regia, i cui dati sono comunicati dall'Istituto superiore di sanità.