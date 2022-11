Integratori con Yohimbina, allerta del ministero della Salute: «Non consumarli, sostanza può avere ripercussioni»

«Attraverso il Sistema di allerta rapida per alimenti e mangimi (RASFF) è stato comunicato che i seguenti integratori alimentari, prodotti in USA con diversi lotti e con i marchi 'Natrol Yohimbe Bark, Men's Health capsule da 500 mg' e 'Stamina-Rx - Maximum sexual stimulant compresse da 550 mg Hi-Tech Pharmaceuticals' conterrebbero dalla lettura dell'etichetta Yohimbina (o Yohimbe), sostanza ad attività farmacologicamente attiva, vietata negli integratori alimentari, che può avere serie ripercussioni sulla salute».

L'avviso è pubblicato sul sito del ministero della Salute, che raccomanda ai consumatori di non acquistare tali prodotti e di astenersi dal consumarli. Questi due integratori, si legge, non risultano notificati in Italia e sono venduti attraverso siti internet (Vitamarket) in diversi Paesi europei tra cui l'Italia.