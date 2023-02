Influenza aviaria passata ai piccoli mammiferi: ecco perché gli scienziati temono che gli umani saranno i prossimi

Influenza aviaria, report preoccupanti dalla Spagna. All'inizio dell'autunno scorso, gabbiani e gabbiani morti hanno iniziato a fare il bagno sulle coste della Galizia, nel nord-ovest della Spagna. Erano vittime della pandemia di influenza aviaria H5N1 che ha ucciso milioni di uccelli selvatici e allevati in tutto il mondo. Poi ad ottobre, è successo qualcosa di insolito. In una fattoria di pellicce a poche miglia dalla costa, migliaia di visoni hanno iniziato a morire a causa del virus "aviario". Gli scienziati ritengono che le condizioni nella fattoria, dove decine di migliaia di animali sono tenuti in gabbie densamente popolate, abbiano permesso al virus di mutare e diffondersi tra i mammiferi, un fenomeno che è stato anche segnalato questa settimana in Gran Bretagna, dove sono stati trovati volpi e lontre che hanno contratto il virus dopo aver mangiato uccelli morti.

In un mese, oltre il 4% dei visoni nella fattoria spagnola è morto di polmonite emorragica causata dal virus. I rimanenti 50.000 animali sono stati prontamente macellati. Gli esperti dicono che ciò che è accaduto nella fattoria di visoni nella città galiziana di La Coruña è proprio il tipo di "evento di fuoriuscita" che potrebbe scatenare la prossima pandemia umana. Un articolo pubblicato su Eurosurveillance a gennaio sostiene la seguente tesi: «Le prove sperimentali e sul campo hanno dimostrato che i visoni sono suscettibili e permissivi sia ai virus dell'influenza A aviari che umani e potrebbero servire come vaso di miscelazione per la trasmissione interspecie tra uccelli, mammiferi e umani».

Sebbene la forma mutata del virus H5N1 che sembra essersi diffuso tra i visoni non sia "saltato" sull'uomo, è chiaro che tali fattorie potrebbero agire come incubatori e serbatoi per il virus, proprio come hanno fatto con Covid e altre malattie zoonotiche. «Non è successo questa volta e potrebbe non succedere, ma questo è uno degli scenari da cui potrebbe originarsi una nuova pandemia», ha detto Marion Koopmans, capo del dipartimento di virologia del Centro Medico Erasmus Rotterdam. «Stiamo giocando con il fuoco».

In totale, sono stati segnalati all'Organizzazione Mondiale della Sanità 864 casi umani di H5N1 dal 2003, con 456 morti umane registrate, con una stima di un tasso di mortalità del 50%. Secondo Matthew Baylis, il presidente di epidemiologia veterinaria Oxendale all'Università di Liverpool, la combinazione delle circostanze di una diffusa epidemia di influenza aviaria e di fattorie di visoni non biosicure rappresenta un pericolo. «Ci preoccupano i virus influenzali che sono una miscela e colpiscono diversi ospite, come abbiamo visto con l'H5N1 e l'influenza suina nel 2009. Quello che non vogliamo è che questo virus che si sta diffondendo massicciamente negli uccelli diventi capace di infettare le persone. Alla fine potremmo trovarci di fronte a una mutazione davvero grave». La maggior parte dei casi umani di H5N1 aviaria si verifica in persone che lavorano a stretto contatto con gli uccelli.

Nell'allevamento di visoni colpito in Galizia, i dipendenti indossavano maschere facciali a seguito dei nuovi protocolli introdotti in risposta alla pandemia di Covid-19 e tutti hanno superato la recente epidemia di influenza aviaria senza infezione. Tuttavia, la propensione dei visoni a incubare e diffondere virus respiratori che potrebbero trasmettersi agli esseri umani sta spingendo gli scienziati a chiedersi se tali allevamenti debbano esistere. «I visoni sono mammiferi molto bravi a ospitare il virus dell'influenza e sono tenuti a distanza ravvicinata. In questo modo il contagio si diffonde facilmente - ha detto Matthew Baylis, ordinario di epidemiologia veterinaria presso l'Università di Liverpool - gli uccelli selvatici potevano accedere all'installazione e chiaramente c'era una mutazione acquisita che permetteva al virus di passare meglio da mammifero a mammifero. Non possiamo correre questi rischi per le pellicce». A gennaio 2021, il Covid-19 era stato rilevato in 400 allevamenti di visoni in otto paesi dell'Unione Europea. Dopo il rilevamento del Covid in centinaia dei suoi allevamenti di visoni, la Danimarca ha ordinato l'abbattimento dell'intera popolazione, così come l'Olanda, che ha chiuso definitivamente l'industria. Nel 2021 esistevano nell'Unione Europea 755 allevamenti di visoni, in calo rispetto alla cifra prepandemica di 2.900. La maggior parte delle restanti aziende agricole si trova in Finlandia, Polonia, Lituania e Grecia. La Spagna è un piccolo player con poco più di 20 impianti, quasi tutti in Galizia.