21 Aprile 2021

L'India ormai è fuori controllo: si è registrato un record di quasi 300mila nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, come riferisce il ministero della Salute di Nuova Delhi. Viene così aggiornato a 15.616.130 il totale delle persone contagiate dal coronavirus nel Paese, 295.041 in più rispetto al giorno precedente.

Oxygen supplies run low as India grapples with coronavirus "storm" https://t.co/LoyVCMdkkf pic.twitter.com/BPNoettvWG — Reuters (@Reuters) April 21, 2021

Sono invece 2.023 le persone che hanno perso la vita per complicanze nell'ultima giornata, aggiornando a 182.553 il totale delle vittime. Il governo ha comunque escluso un lockdown nazionale, riservando la misura per la capitale Nuova Delhi fino al 26 aprile. Finora in India sono state somministrate oltre 130 milioni di dosi di vaccino.

Nel frattempo, gli ospedali di Nuova Delhi si ritrovano pericolosamente a corto di ossigeno. La produzione dei principali farmaci per il coronavirus è rallentata o addirittura interrotta in alcune fabbriche e ci sono stati ritardi nell'invito a presentare offerte per impianti di generazione di ossigeno, secondo quanto riportato dalla stampa locale.

#WATCH | An Oxygen tanker leaked while tankers were being filled at Dr Zakir Hussain Hospital in Nashik, Maharashtra. Officials are present at the spot, operation to contain the leak is underway. Details awaited. pic.twitter.com/zsxnJscmBp — ANI (@ANI) April 21, 2021

Proprio l'ossigeno ha causato una strage: almeno 22 pazienti hanno perso la vita all'ospedale di Zakir Hussain, della città di Nashik, nello stato del Maharashtra, per lo scoppio di una bombola di ossigeno. Lo hanno detto noto i responsabili dell'istituto, spiegando che l'incidente è stato causato da una valvola della bombola che aveva una perdita. Altri pazienti sono in gravi condizioni per le ustioni subite. Il Maharashtra, uno degli stati indiani più estesi e più colpiti dal Covid è in lockdown da due settimane fino alla fine del mese.

More coronavirus cases are being reported worldwide than ever before. A key factor in the rise: the ferocity of India’s second wave. https://t.co/w1qu0GODW2 — The Washington Post (@washingtonpost) April 19, 2021

I familiari dei pazienti sono costretti in molti casi a pagare tariffe esorbitanti sul mercato nero per medicine e ossigeno e i gruppi di WhatsApp sono inondati di disperate richieste di aiuto.

