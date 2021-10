Green pass, Sileri: «Con quei test si scoprono tanti positivi»

Venerdì 1 Ottobre 2021, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 15:16

​Green pass, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ha commentato ai microfoni di Un giorno da pecora su Rai Radio 1 quanti positivi al Covid si scoprono con i tamponi che si effettuano per il rilascio del cerificato verde: «Pensate a quante persone positive vengono scoperte con il tampone che si fa per avere il Green Pass: non sono vaccinato, faccio il test e scopro di essere positivo - dice Sileri -. È vero che fare il test per avere il documento verde non esclude che due giorni dopo si possa essere contagiati, ma è vero pure che le chance possono essere ridotte. Cioè, noi mettiamo delle maglie, il Green Pass attraverso il tampone è una di queste reti. Per i vaccinati è giusto fare un tampone solo se si hanno dei sintomi come febbre o raffreddore, altrimenti è inutile».

Sileri: « Con il Green pass v accinazione all'80%»

«Con il Green pass, la vaccinazione che ha raggiunto l'80% si può cominciare a pensare di togliere la mascherina ma ci sono delle variabili di cui bisogna tener conto - ha spiegato - la prima è la percentuale di vaccinati, la seconda riguarda le varianti del virus, la terza dice che bisogna guardare anche nel resto del mondo che cosa succede con la diffusione del virus».