Il Green Pass dopo la guarigione sarà automatico, ecco come cambia la procedura da stasera

Piccola svolta sul Green Pass. Da oggi per riattivarlo dopo aver avuto il Covid basterà il tampone negativo, antigenico o molecolare. Il ministero della Salute ha annunciato il cambiamento della procedura: dalle 23 del 5 gennaio 2022 non servirà più il passaggio con il medico di base, che doveva inserire manualmente l'esito del test nel sistema nazionale, ma basterà appunto sottoporsi al test e ricevere il risultato negativo.

Green pass ai guariti, cambia la procedura

Dopo il test antigenico o molecolare con esito positivo, i possessori di Green Pass ricevono la comunicazione che blocca il certificato. Una comunicazione automatica, che si attiva immediatamente. Fino a oggi, per il via libera era necessario l'intervento del medico di base, che doveva inserire il certificato di guarigione nel sistema. Una prassi che ha creato non pochi problemi. I programmatori del sistema hanno lavorato per rendere automatico anche lo sblocco e oggi è arrivato il via libera. Dalle 23, tutti i contagiati che riceveranno esito negativo da un tampone antigenico o molecolare, riavranno automaticamente indietro il loro Green Pass e potranno dunque tornare subito alla vita normale.

I tecnici hanno modificato gli algoritmi in modo che sulla piattaforma nazionale e sulla App Io venga registrato in tempo reale il cambio di condizione del cittadino e non ci siano ritardi nel nuovo rilascio della certificazione verde. Inoltre è stato aggiunto che «il tampone negativo cartaceo è valido ai fini della certificazione di guarigione».