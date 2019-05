Glifosato, l'Epa: «Non è cancerogeno» ma il mondo scientifico è diviso

Il glifosato non è cancerogeno. Ad affermarlo è l'Epa, l'agenzia statunitense per l'Ambiente, che si inserisce nel dibattito americano che recentemente ha portato a due condanne per presunti danni alla salute di alcuni agricoltori. In un documento dell'Epa si legge che «non ci sono rischi se la sostanza è utilizzata in accordo con le indicazioni nell'etichetta».

Prodotto dalla multinazionale Monsanto e introdotto in agricoltura negli anni Settanta, il glifosato è un erbicida conosciuto con il nome commerciale Roundup.

Negli Stati Uniti sono migliaia le cause che nel tempo sono state intentate contro la Monsanto. Il mondo scientifico, tuttavia, non ha dato un giudizio univoco a riguardo. Recentemente, uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports ha trovato effetti negativi sulla salute dei ratti che duravano per tre generazioni, ma le conclusioni sono state contestate. Secondo il Gruppo Informale Scienze e Tecnologie per l'Agricoltura (Seta) l'analisi ha diversi errori di metodo, tra cui un dosaggio troppo alto del glifosato rispetto a quello ritenuto sicuro.

A livello internazionale i singoli paesi si sono mossi in modo differente. In Francia è vietato l'uso del glifosato e di altri fitofarmaci nella maggior parte degli spazi pubblici e vige il divieto di vendita ai privati per uso domestico. Idem per i Paese Bassi dove dal 2014 la legislazione nazionale proibisce l'uso casalingo del prodotto e inserisce restrizioni per la vendita in ambito professionale.



