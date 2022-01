Vaccino e effetto nocebo, reazioni avverse per 2 su 3 che hanno ricevuto il placebo: lo studio Usa

Il 76% degli eventi avversi ai vaccini è scaturito dal cosiddetto effetto "nocebo". Lo ha svelato uno studio condotto dalla Harvard Medical School, che ha analizzato i dati relativi a 12 trial clinici sui vaccini anti-Covid. Secondo la ricerca, molti degli effetti collaterali come dolori, spossatezza o febbre, sono dovuti all'ansia che ne deriva. Ma di cosa si tratta nello specifico?

Si tratta di un “evento avverso” non dovuto alla somministrazione di una sostanza, ma prodotto dalle aspettative negative del paziente che crede di aver ricevuto un farmaco. E' la reazione al negativo dell'effetto placebo, la sostanza senza alcun principio attivo che serve a limitare l'ansia. Da qui, la parola nocebo.

Ted Kaptchuk, medico autore dello studio, ha spiegato che «dire ai pazienti che» la somministrazione del vaccino «ha effetti collaterali simili a quelli prodotti dal placebo nei trial riduce l'ansia e induce i pazienti a prendersi del tempo per valutare gli effetti stessi».

In ogni trial, a chi ha ricevuto il placebo è stata somministrata una soluzione salina. Il 35% delle persone "vaccinate" con il placebo hanno lamentato mal di testa e stanchezza. Per il 16% l'effetto collaterale è stato dolore, arrossamento e gonfiore nel punto dell'iniezione. Gli scienziati hanno calcolato che complessivamente circa due terzi degli effetti collaterali comuni riportati negli studi sui vaccini Covid sono collegati all'effetto nocebo.

