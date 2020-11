Covid, Lopalco: «Cenone Natale? A tavola massimo sei o sette persone»

Negozi chiusi e aperti, divieti in fasce orarie tra zone gialle, arancioni e rosse. Tutto questo fino al 3 dicembre, come previsto dall'ultimo Dpcm. E dopo? Come sarà questo Natale 2020? A cercare di dare una risposta è l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, chiaro come sempre, intervistato durante la trasmissione Un giorno da pecora su RadioUno. «Nella speranza che a metà dicembre i contagi siano in fase di discesa, a Natale la tavola dovrà accogliere al massimo sei, sette persone».

Critico l'epidemiologo sull'orario del coprifuoco, ora fissato per le ore 22. «Sarebbe stato opportuno anticiparlo di un'ora, alle 21. Perché il messaggio deve essere: dopo il lavoro tutti a casa. Non è un dato che può basarsi su dati scientifici, piuttosto bisognerebbe interpellare i sociologi. Ma ripeto: in questo periodo è giusto stare a casa, quindi dopo il lavoro non si deve più uscire». Una misura che farà calare i contagi? «Un'ondata pandemica può avere una durata tra le sette e le otto settimane, quindi dobbiamo aspettare». Un pensiero sui parrucchieri lasciati aperti dall'ultimo Dpcm, perché? «Negli ultimi tempi ho visto che sembrano più puliti di una sala operatoria: gli operatori usano la mascherina Fpp2 e in alcuni casi anche la visiera che circonda il viso. Quindi il livello di protezione mi sembra sia garantito».

