Dormire con la tv accesa, ecco quali sono i rischi

Mercoledì 9 Marzo 2022, 14:41

Chissà quante volte ci è capitato di dormire con la tv accesa. È innegabile che per molte persone il televisore sia conciliante in questo senso. Che cosa c’è di meglio dopo una giornata di lavoro che sdraiarsi sul divano e piano piano lasciarsi andare tra le braccia di Morfeo? Magari proprio mentre la tv in sottofondo ci culla con i suoi rumori e chiacchericci. Ebbene la scienza dice che è meglio evitare perché fa male alla salute. Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

LEGGI ANCHE >> VIA IL TELEFONO DAL COMODINO, COSA HA SCOPERTO UNO STUDIO