Dieta lampo estiva, come superare la prova costume

Lunedì 11 Luglio 2022, 11:05

Siete in cerca di una dieta lampo estiva? State per andare al mare ma non siete così sicuri di superare la prova costume? Non tutto è ancora perduto. Un trucchetto per liberarsi di quel paio di chili in più esiste e potrebbe fare al caso vostro. La dieta lampo estiva permette di perdere un paio di chili circa, ma va seguita per periodi molto brevi altrimenti potrebbero esserci delle conseguenze per la salute.

Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

