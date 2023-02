Diastasi addominale, cos'è la malattia di Noemi Bocchi: colpisce le donne dopo il parto, sintomi non solo estetici

Per diastasi addominale si intende l'allargamento e l'eccessiva separazione della muscolatura retto-addominale centrale: è una patologia che solitamente colpisce le donne dopo la gravidanza, ma che può interessare anche persone sovrappeso, anziani o chi svolge un'attività fisica troppo intensa. Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti, ha di recente rivelato di aver sofferto per anni a causa di questa condizione, ma anche di aver intrapreso un percorso per porre fine finalmente alle sofferenze che una tale malattia comporta.

Noemi Bocchi rivela il suo dolore segreto: «Soffro di diastasi addominale». Totti: «Ti starò vicino»

Cos'è la diastasi addominale

La diastasi addominale insorge nel momento in cui la sottile banda di tessuto connettivo che tiene uniti il muscolo retto addominale destro e il muscolo retto addominale sinistro, per qualche ragione, si sfibra o assottiglia. Questa fascia è molto resistente, ma poco elastica e per questo motivo difficilmente torna alle sue condizioni iniziali in modo spontaneo. Il motivo principale per cui può insorgere la diastasi addominale è la gravidanza, ma anche gli uomini ne possono essere soggetti in caso - ad esempio - di un consistente aumento di peso.

I principali sintomi della diastasi addominale sono i seguenti: gonfiore, dolore addominale, difficoltà digestive, dolori alla schiena, incontinenza. Si tratta di una condizione fisiologica, ma che può diventare patologica se l'aspetto globoso dell'addome non regredisce entro il primo anno dal parto e si accompagna ad una serie di sintomi fisici e non solo estetici. La diastasi addominale può essere trattata con intervento chirurgico: un'addominoplastica può riposizionare i muscoli retto-addominali. Alimentazione adeguata ed esercizio fisico naturalmente sono una parte fondamentale del percorso di guarigione.