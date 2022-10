Diabete, così riduci gli zuccheri nel sangue: ecco l'attività fisica da seguire

Martedì 11 Ottobre 2022, 09:25

Chi ha il diabete di tipo 2 sa che i sintomi sono gestibili. Non solo, in alcuni casi sono addirittura reversibili. A patto che si segua una cura che comprende farmaci, dieta sana e attività fisica. È quel che emerge da una ricerca. Questa mostra come le pratiche mente-corpo aiutino chi soffre di diabete ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue. Esse sono pensate per essere utilizzate insieme ai trattamenti standard. Come riporta Greenme.it, vari studi hanno interessato persone con diabete di tipo 2 che svolgevano pratiche mente-corpo insieme al trattamento standard. I ricercatori le hanno confrontate con un secondo gruppo di persone che ha ricevuto solo il trattamento standard. Che cosa è emerso? Che chi faceva yoga, ad esempio, aveva dei miglioramenti più apprezzabili nei loro livelli di glucosio.

Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com

Leggi anche : >> DIABETE, COSÌ ELIMINI I PICCHI DI GLICEMIA: STA LONTANO DA QUESTI CIBI, SONO I PIÙ PERICOLOSI