Diabete, nuovo farmaco per gli adolescenti riduce del 15% il peso corporeo

Un farmaco per il diabete di tipo 2 riproposto ha aiutato gli adolescenti con obesità a perdere una quantità significativa di peso corporeo, ha abbassato i loro fattori di rischio per le malattie cardiovascolari e ha migliorato la loro qualità di vita correlata al peso in uno studio clinico di 68 settimane, i ricercatori hanno riferito questa settimana nel New Journal di medicina inglese. Il farmaco è semaglutide (marchio Wegovy), che è stato approvato per la prima volta per il trattamento del diabete di tipo 2 nel 2017, ma da allora si è dimostrato utile anche per la perdita di peso negli adulti obesi o in sovrappeso . Il farmaco agisce imitando un ormone chiamato glucagone-like peptide-1 (GLP-1) che prende di mira le aree del cervello che regolano l'appetito e l'assunzione di cibo, ha spiegato la Food and Drug Administration approvandone l'uso per la perdita di peso negli adulti.

Lo studio

I nuovi dati suggeriscono che potrebbe anche aiutare sostanzialmente gli adolescenti che lottano con problemi di obesità e sovrappeso a migliorare la loro salute e le loro prospettive mentre si dirigono verso l'età adulta. Un bambino e un adolescente su cinque negli Stati Uniti ha l'obesità, che può predisporre i bambini a gravi condizioni di salute, tra cui ipertensione, colesterolo alto, diabete di tipo 2, problemi respiratori e problemi articolari, secondo i Centers for Disease Control and Prevention . Naturalmente, la semaglutide non è una cura magica per l'obesità, che è una malattia cronica complessa, multifattoriale. I ricercatori osservano che in un follow-up di sette settimane dopo il trattamento di 68 settimane, alcuni adolescenti hanno riguadagnato una piccola quantità di peso, suggerendo che potrebbero aver bisogno di rimanere sul farmaco per mantenere la loro perdita di peso. Inoltre, non è chiaro per quanto tempo una persona può assumere il farmaco mentre continua a perdere peso. Tuttavia, il farmaco potrebbe essere un nuovo strumento utile nella lotta contro una condizione intrattabile e progressiva.

Le somministrazioni

Nello studio di fase 3, in doppio cieco, randomizzato e controllato con placebo riportato questa settimana, i ricercatori hanno fatto assumere ad adolescenti di età compresa tra 12 e 17 anni un'iniezione settimanale di 2,4 mg di semaglutide per 68 settimane. Dei 201 adolescenti arruolati nello studio, 133 adolescenti con obesità e uno in sovrappeso sono stati trattati con semaglutide, mentre a 67 è stato somministrato un placebo. Entrambi i gruppi, insieme ai loro genitori e tutori, hanno anche ricevuto consigli su alimentazione sana ed esercizio fisico. Il farmaco sembrava generalmente sicuro, con alcuni effetti collaterali gastrointestinali - nausea, vomito e diarrea - osservati principalmente nelle prime fasi del trattamento, che tendevano a diminuire con il passare delle settimane.

La perdita di peso

Dopo 68 settimane, quelli trattati con semaglutide hanno perso in media circa il 15% del loro peso iniziale, circa 34 libbre. Nel gruppo placebo, gli adolescenti hanno guadagnato circa il 3% del loro peso iniziale, circa 5 libbre. La variazione media del BMI (indice di massa corporea) è stata del -16% nel gruppo di trattamento e del +0,6% nel gruppo placebo. Nel gruppo di trattamento, il 73% ha perso almeno il 5% del proprio peso, il 62% ha perso almeno il 10% e il 37% ha perso almeno il 20%. Gli adolescenti trattati hanno anche visto riduzioni dei fattori di rischio cardiovascolare clinicamente importanti, tra cui la circonferenza della vita inferiore, il colesterolo totale e i trigliceridi, che non sono stati osservati nel gruppo placebo. Infine, gli adolescenti trattati hanno riportato miglioramenti nei punteggi della loro qualità di vita sul comfort fisico.