Igiene denti, domenica evento in dieci città italiane: tutte le informazioni sulla salute del cavo orale

Giovedì 7 Ottobre 2021, 21:19

Si rinnova l’appello dell'Associazione Igienisti Dentali Italiani verso i cittadini a migliorare la propria salute partendo dalla bocca e lo fa promuovendo, in presenza e a distanza, la Giornata Nazionale dell’Igienista Dentale 2021 domenica prossima, 10 ottobre. Evento in dieci città italiane da Bolzano a Bari da Rovigo a Salerno. Nell'occasione saranno date indicazioni, tecniche e strumenti per migliorare la salute del cavo orale con particolare riguardo a bambini, adolescenti, donne in gravidanza, anziani, diversamente abili, diabetici, con patologie cardiovascolari e oncologiche.

APPROFONDIMENTI IGIENE ORALE Igiene orale, 1 bambino su 5 non lava i denti 2 volte al giorno:... LA RICERCA Covid, lo studio: bocca sana protegge, con infiammazione... LO SAPEVATE? Lavarsi i denti fa bene al cuore, ecco perché

I rischi e le precauzioni da prendere

Se sei adolescente e hai un piercing nel cavo orale, questo comporta rischi e una serie di precauzioni da prendere. Se sei in gravidanza, numerosi studi clinici suggeriscono che i batteri provenienti dalla bocca, attraverso il torrente sanguigno, possono raggiunge il feto, favorendo nascite a basso peso, pretermine e preeclampsia. Con l’avanzare dell’età sono evidenti i cambiamenti che condizionano lo stato di salute del cavo orale. Chi soffre di diabete sa bene dell’aumento del rischio, di infiammazioni gengivali, correlato alla quantità di zuccheri nel sangue.

Sono solo alcuni esempi di quanto sia essenziale per la salute generale introdurre e mantenere una corretta e sana igiene orale.

L'opinione dell'esperta

«Non solo denti bianchi» sottolinea Antonella Abbinante, presidente Aidi, l’Associazione Igienisti Dentali Italiani. «Spesso si commette l'errore di attribuire alla bocca solo un valore estetico, mentre rappresenta un organo fondamentale per la funzione masticatoria, la fonazione, con importanti ripercussioni sulla salute generale e sull'integrazione sociale», spiega. «Esistono emergenti evidenze che legano alcune patologie del cavo orale, come la parodontite, anche a malattia polmonare cronico-ostruttiva, a malattie croniche del rene, all’artrite reumatoide, al deterioramento cognitivo o demenza incipiente, all’obesità, alla sindrome metabolica e ad alcuni tipi di cancro», conclude. Per Aidi revenire i disturbi del cavo orale «significa dunque diminuire anche l’incidenza e la complicanza di altre patologie sistemiche».

9000 i professionisti in campo

Sotto questo profilo, la Giornata Nazionale dell’Igienista dentale testimonia l’impegno dei suoi circa 9000 professionisti che, Regione per Regione, agiscono a favore della prevenzione e della corretta igiene del cavo orale a qualunque età.

Non lavi i denti dopo aver bevuto il caffè? Ecco cosa succede

Dove e quando

Dopo l’esperienza drammatica del Covid, la Giornata Nazionale dell’Igienista Dentale 2021 permetterà finalmente di incontrare ed informare i cittadini nelle piazze di Genova, Torino, Bolzano, Roma, sabato 9 ottobre; Bari, Salerno, Osimo (Ancona), domenica 10 ottobre e infine Nomadelfia (Grosseto), Rovigo e Trento sabato 16 ottobre. L’Igienista dentale, grazie alle sue indicazioni, potrà essere di supporto per il raggiungimento del benessere psicofisico dei pazienti, attraverso la cura giornaliera del cavo orale.

Nelle dieci città italiane selezionate quest’anno, gli Igienisti dentali Aidi saranno a disposizione per consigliare strumenti e tecniche ad hoc per un’igiene orale adeguata ad ogni fascia d’età e attenta alle differenti condizioni fisiche e di salute.

Il focus su giovani e donne

L’edizione 2021 dedicherà particolare attenzione alla salute orale di adolescenti, donne in gravidanza, anziani, diversamente abili, diabetici, oncologici o con malattie cardiovascolari.

«Tornare ad incontrare il cittadino nelle piazze è per noi Igienisti dentali una straordinaria opportunità, perché ci permette di offrire consigli personalizzati per il mantenimento di un’adeguata igiene orale» conclude la presidente Aidi Antonella Abbinante «avere un’area dedicata al paziente, sul sito www.aiditalia.it, accessibile a tutti in qualsiasi momento, ci permetterà di offrire un servizio permanente con consigli e approfondimenti dedicati per le diverse necessità».

Covid, lo studio: bocca sana protegge, con infiammazione gengivale aumenta probabilità forme gravi