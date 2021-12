Martedì 21 Dicembre 2021, 16:55

Covid e vacanze. Per rientrare in Italia dall'estero è necessario effettuare tamponi e rispettare periodi di quarantena, ma cosa succede se il test dà un risultato positivo mentre ci si trova in un altro Paese? In questo caso, la validità del certificato vaccinale e del Green pass viene sospesa e non è possibile tornare in Italia fino alla guarigione e alla negativizzazione. In caso di positività, dunque, bisogna rispettare le procedure di contenimento previste dallo Stato in cui ci si trova. Anche i contatti di un soggetto positivo possono essere sottoposti a quarantena. In alcuni Paesi i costi sono a carico dello Stato e i soggetti in isolamento vengono ospitati in strutture attrezzate. Ma si tratta di rare eccezioni: la spesa è quasi sempre a carico del viaggiatore.

Positivo in viaggio, regole e suggerimenti

La soluzione è stipulare assicurazioni di viaggio con copertura Covid-19 prima di partire, come raccomandato dal ministero degli Esteri, che già prima delle vacanze estive aveva consigliato di «pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi al Covid-19». L’opzione è solitamente già compresa nei pacchetti offerti da tour operator e da agenzie di viaggi, ma la Farnesina consiglia di informarsi sui massimali e sulle coperture previste e, eventualmente, di stipularne una aggiuntiva. Per chi parte solo, il è preferibile optare per pacchetti che includano assistenza sanitaria, copertura delle spese mediche, presa in carico diretta e rimpatrio sanitario.

Se durante la vacanza si scopre di essere positivi al Covid, inoltre, è fondamentale conoscere le regole del Paese che si sta visitando. Per questo è importante consultare il sito della Farnesina, ViaggiareSicuri, che aggiorna quotidianamente le schede con le informazioni da sapere sui diversi Stati. Nello stesso sito si trovano anche i contatti dell’Ambasciata e del Consolato italiano in loco. In caso di grave emergenza, è a disposizione anche il numero telefonico dell’Unità di crisi, +390636225.