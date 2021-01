Covid Veneto, bollettino oggi 12 gennaio 2021: nuovo picco di morti (161), i positivi sono 2.134

Sono 166 i decessi registrati in Veneto per Covid-19 nelle ultime 24 ore. Un dato allarmante considerando che ieri erano 38, mentre per trovare un picco così alto bisogna tornare al 5 gennaio (175). Il totale dei morti dall'inizio della pandemia è 7.593. Il bollettino regionale segnala inoltre 2.134 nuovi contagi, che portano il totale a 289.835 casi. Risale anche la pressione sugli ospedali, con 34 nuovi ricoveri in area non critica con il totale a 3.028, e 2 in terapia intensiva, dove sono ricoverati 391 malati.

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Coronavirus, vaccini: oggi le nuove consegne di Pfizer e la prima di... PADOVA Padova, 21 persone giocano a poker in un club: 800 euro di multa a... L'INTERVISTA Covid, Pregliasco: «Virus peggiora, pericoloso ritardare le... POLITICA Covid, Zaia: «Zona rossa? Veneto avrà restrizioni in... POLITICA Luca Zaia: «Assessore canta "Faccetta nera" in radio?...

LEGGI ANCHE Coronavirus, vaccini: oggi le nuove consegne di Pfizer e la prima di Moderna

Ultimo aggiornamento: 13:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA