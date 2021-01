Covid, nuova variante isolata in Giappone: rilevata in 4 persone arrivate dal Brasile

Un'altra nuova variante del coronavirus è stata isolata in Giappone: lo ha reso noto il ministero della salute secondo quanto riferisce il Japan Times. Il nuovo ceppo mutato, simile in parte a diverse varianti segnalate nel Regno Unito e in Sudafrica, è stato rilevato in quattro persone infette arrivate dal Brasile, ha detto il ministero. Per le autorità sanitarie nipponiche al momento non ci sono prove che la nuova variante sia più contagiosa e si sta studiando se può causare sintomi gravi e se sia o meno resistente ai vaccini.

