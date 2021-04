Covid, Vaia (Spallanzani) e l'appello su Fb: «Si può e si deve osare in sicurezza per ripartire»

Ripartire, osando in sicurezza: lo scrive su Facebook Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Inmi Spallanzani di Roma. «Si può e si deve osare, in sicurezza, per ripartire - scrive Vaia -. Come l'aria ed il respiro sono il segnale e la misura della nostra vitalità, al contrario la depressione economica, la mancanza di mobilità e dello sport e del tempo tempo libero in generale, certificano uno stato comatoso di un Paese. Non possiamo permettercelo».

L'appello

«Vorrei, con grande umiltà e rispetto - scrive ancora Vaia -, rivolgere un appello ai sindaci italiani, da sempre in prima fila nella conduzione della nostra Nazione, sopratutto nei momenti di difficoltà, quando c'è da affrontare una emergenza: profittiamo di questo tempo e di questa stagione per moltiplicare nei nostri parchi, negli spazi ampi, aree attrezzate per lo sport, per il tempo libero, per la buona lettura, per ascoltare musica e, perché no Pieces teatrali».

«Aiutate il Paese ad uscire vincitore da questa battaglia - prosegue Vaia -. La risposta al virus è nel vaccino, nelle terapie innovative ma sopratutto è corale, è di sistema. Diamo forza e coraggio alle persone, accompagniamole in questo percorso: miglioriamo i trasporti, aumentiamo la ricettività delle scuole, attrezziamo i nostri parchi dotandoli di strutture modulari per il tempo libero e per lo sport. Lo so, è difficile, avrete bisogno anche di risorse ma sappiate che saremo tutti con voi. Forza, miglioriamo il nostro Paese, usciamo più forti da questa pandemia», conclude Vaia.

