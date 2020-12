Covid, Oms: «Vaccino per tutti»

L'OMS e la Commissione europea hanno convocato per domani l'ACT, Accelerator Facilitation Council, l'organizzazione operativa per accelerare lo sviluppo, la produzione e l'accesso equo a test, trattamenti e vaccini COVID-19.

Vaccino, in Italia si parte il 15 gennaio: over 80 dovranno aspettare

Il vertice servirà a riesaminare le priorità strategiche e il quadro di finanziamento proposto per affrontare il deficit finanziario dell' ACT per il 2021. L'OMS e i suoi partner si stanno concentrando su tre priorità: finanziare l'acquisto di vaccino per i paesi che ne hanno più bisogno, poiché attualmente è stimato servano 4,3 miliardi di dollari, garantire l'impegno politico per un accesso equo ai vaccini e valutare i divari infrastrutturali che potrebbero rallentare l'effettiva distribuzione dei vaccini.

APPROFONDIMENTI MONDO Cina, il presidente Xi all'assemblea dell'Oms IL PIANO Vaccino, in Italia si parte il 15 gennaio: over 80 dovranno aspettare ROMA Oms, cresce la longevità: si vive 6 anni di più... ABRUZZO Cardiopatico malato di Covid: volo salvavita da Chieti a Catanzaro... I CONSIGLI Covid o semplice raffreddore? Ecco come distinguere i sintomi

Over 180 countries have joined @ACTAccelerator to ensure equitable global vaccine delivery. #COVID19 shows us that even in the darkest times, to #ACTogether across countries, sectors and issue areas is the only way to reach our shared goal: #HealthForAll pic.twitter.com/zl5oAdVrGi

— World Health Organization (WHO) (@WHO) December 12, 2020