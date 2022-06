Covid, perché alcuni vaccinati si ammalano gravemente? Colpa di anticorpi «impazziti»

La presenza di alcuni anticopri “impazziti” è il motivo per il quale alcune persone vaccinate contro Covid finiscono comunque per ammalarsi sviluppando una grave polmonite che li porta in terapia intensiva. A dimostrarlo è uno studio pubblicato su Science Immunology, che ha verificato come questi anticorpi - già presenti prima dell'infezione e della vaccinazione - indeboliscano la risposta immunitaria innata contro il virus. «Questa è la prima volta che si spiega perché alcuni vaccinati finiscono in terapia intensiva», commenta il genetista Giuseppe Novelli dell'Università di Roma Tor Vergata, tra gli autori dello studio.

APPROFONDIMENTI RIETI I contagi tornano a crescere SALUTE Foto I CASI Omicron, l'allarme di Pregliasco COVID Ecco il nuovo test

Covid, obbligo di mascherine sui trasporti fino al 30 settembre

«Il risultato ottenuto conferma ed estende i nostri precedenti studi che hanno evidenziato la presenza di auto-anticorpi in grado di neutralizzare alte concentrazioni di interferone di tipo I in almeno il 10% delle persone non vaccinate con polmonite critica da Covid-19». La ricerca è stata realizzata da un team internazionale a cui hanno partecipato l'ASST Spedali Civili di Brescia, l'IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, l'IRCCS Ospedale Bambino Gesù di Roma e l'Università di Roma Tor Vergata.