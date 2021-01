Covid, il fisico Sestili: «Curva epidemica risale, possibile arrivo della terza ondata»

Covid. Da due settimane fa è in atto un'inversione della curva epidemica: «Dopo sei settimane di discesa, per la seconda settimana successiva i casi di Covid-19 aumentano rispetto alla precedente», dice il fisico Giorgio Sestili, fondatore e curatore della pagina Facebook "Coronavirus-Dati e analisi scientifiche" e del sito "giorgiosestili.it". «È una crescita - che potrebbe annunciare la terza ondata. Non c'è più, infatti, un solo parametro in discesa: questi elementi e il fatto che l'indice di contagio Rt sia maggiore di 1 a livello nazionale e in molte regioni significa che l'epidemia è nuovamente in fase espansiva».

APPROFONDIMENTI I DATI Covid, effetto Natale sui contagi: boom Lombardia e Sicilia. Belluno,... IL DOCUMENTO Covid e sintomi, guida del Ministero per riconoscere il virus: ecco... L'INIZIATIVA Covid, da oggi 30mila saturimetri gratis nelle farmacie. Cosa sono e... RICERCA Se hai uno di questi sintomi potrebbe essere un segnale positivo: la... POLITICA Covid Veneto, Zaia: «Incidenza? I dati siano uniformi» COVID Riunione Governo-Regioni in vista del nuovo Dpcm ROMA Dpcm, governo a Regioni: «Zona arancione con Rt1, si va in... COVID Nuovo Dpcm, stretta sulla movida? Bar in rivolta. Toti: «No...

Covid, effetto Natale sui contagi: boom Lombardia e Sicilia. Belluno, Rieti e Messina le province più colpite

Una tesi che sulla pagina Facebook il fisico corrobora con alcuni dati.





Contagi

Scrive Sestili: «Nell'ultima settimana conclusasi ieri, i nuovi casi positivi sono aumentati del 12% rispetto alla settimana precedente, che a sua volta registrava un +13%. Si tratta di due incrementi settimanali consecutivi dopo ben 6 settimane di decrescita dei contagi».

Morti

«Anche la curva dei decessi ha terminato la sua discesa dopo 3 settimane consecutive, e nelle ultime due settimane ha registrato nell'ordine un +9% e un +0,5% rispetto alle precedenti».

<div class="flourish-embed flourish-bar-chart-race" data-src="visualisation/2178601" data-url="https://flo.uri.sh/visualisation/2178601/embed" aria-label=""><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

Ricoverati e Terapia Intensiva

«Anche il numero dei ricoverati #COVID19 ha smesso di scendere dopo 6 settimane consecutive, e nell'ultima settimana ha registrato un +384 nuovi posti letto occupati. Anche le #TI hanno ripreso a crescere, +32 nell'ultima settimana».

Nuovi Attualmente Positivi

«Anche i casi positivi attivi hanno ripreso a crescere dopo 6 settimane consecutive di discesa, sono +3718 nell'ultima settimana per un totale di quasi 600mila persone attualmente positive in Italia».



Tamponi



«I test molecolari effettuati sono circa 900mila, +9% rispetto alla settimana precedente ma ancora lontani dai 1,5 milioni di novembre. Ma quanti sono i test rapidi effettuati? Non lo sappiamo perché non conteggiati, l'ennesimo scandalo dell'assenza di dati preziosi».

Conclusione

«Tutti gli indicatori sono in risalita, a partire da #Rt a 1,03. In tutta Europa i contagi sono in aumento, l'inverno è ancora lungo, la primavera non sarà d'aiuto e i vaccini sono ancora troppo pochi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA