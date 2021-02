Covid, ricoverati in terapia intensiva scendono del 2%. Ma 6 regioni ancora oltre la soglia critica

Scende ancora il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva. Gli ultimi dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) relativi al 31 gennaio, fanno registrare una percentuale del 26%, contro il 28% del 24 gennaio scorso. Si tratta di 4 punti al di sotto del livello di guardia, che è fissato al 30%. Rimane comunque alta la guardia nelle 6 regioni che continuano a superare la soglia critica: Friuli Venezia Giulia (34%), Marche (31%), Bolzano (32%), Trento (39%), Puglia (36%), Umbria (42%). Inoltre, in una settimana è sceso del 2%, a livello nazionale, anche il numero dei ricoveri in area non critica. Che al momento toccano quota 32%, a fronte di un livello di guardia fissato al 40%. Per quanto riguarda i pazienti positivi al coronavirus ricoverati nei reparti di medicina, pneumologia e infettivologia, la soglia del 40% è superata da 3 regioni, ossia Friuli Venezia Giulia (46%), Marche (45%), Umbria (46%).

