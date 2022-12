Mercoledì 14 Dicembre 2022, 18:56 - Ultimo aggiornamento: 19:16

Il Covid continua a mutare a quasi tre anni dalla scoppio della pandemia. Vaccini e misure sanitarie, col tempo, hanno decisamente contrastato i contagi, i decessi e il numero dei ricoveri. Eppure, le diverse varianti del virus Sars-Cov-2 continuano a circolare. Dotate di un forte carattere di imprevedibilità e aggressività, le mutazioni del Covid destano tuttora preoccupazione e, con l'evolversi del virus, è diventato sempre più difficile riconoscere i sintomi e quindi capire se si è contagiati.

In tal senso, i tamponi rimangono essenziali per tracciare i positivi e ridurre al minimo i contatti. Va detto poi che con l'arrivo dell'inverno la sintomatologia di Sars-Cov-2 può essere facilmente confusa con quella dell'influenza o, in generale, dei malanni tipici di questa stagione. Se la perdita del gusto e dell'olfatto erano, in una prima fase, sintomi riconducibili quasi esclusivamente al Covid, ora, in virtù di quanto detto, occorre stare attenti anche ad altre manifestazioni della malattia.

La ricerca

Lo studio “Zoe Health Study” condotto da un team di ricercatori del Massachusetts General Hospital, della Harvard Medical School e del King’s College di Londra, conferma che le manifestazioni dell’infezione stanno cambiando. È attravreso un’app mobile che gli scienziati sono riusciti a raccogliere informazioni su milioni di persone risultate positive al virus. E, stando a quanto emerso dalla classifica dei sintomi più comuni, ad oggi quelli più frequenti sarebbero mal di gola, naso chiuso e starnuti. I casi di febbre, invece, sarebbero più rari. Va detto, però, che la situazione può variare di caso in caso. A incidere, in tal senso, è soprattutto lo stato vaccinale quando si entra in contatto con un altro positivo e si viene contagiati. La ricerca ha un limite: dall'app, infatti, non è possibile risalire alle diverse varianti del virus che hanno infettato gli utenti.

I sintomi in base al ciclo vaccinale

Dai dati raccolti emerge che chi è risultato positivo ed ha completato il ciclo vaccinale ha presentato soprattutto mal di gola. Per diffusione ci sono poi tosse persistente, rinorrea, mal di testa e naso chiuso. Diverso l’ordine dei sintomi più comuni nei soggetti che hanno dichiarato di aver ricevuto una sola dose di vaccino: la maggior parte di questi dichiara di aver sofferto prevalentemente di mal di testa. In ordine di frequenza troviamo poi naso che cola, mal di gola, starnuti frequenti e tosse. Lo studio rivela infine che gli utenti privi di copertura vaccinale hanno riscontrato anzitutto mal di testa, poi febbre, mal di gola, tosse, rinorrea e starnuti. Solo a volte è stata riportata la perdita di olfatto, sintomo principale delle prime ondate del virus.

