Covid Roma. In 7 giorni (dati aggiornati al 2 novembre) nella Capitale sono stati 4.363 i casi registrati. Un +27,7% in una settimana che porta il totale dei contagiati da inizio pandemia nella Città Eterna a 20.075 (dai 15.712 della settimana precedente). È il municipio IV, il Tiburtino, il territorio dove in termini percentuali si è registrato l'incremento maggiore: +46,6% con 324 nuovi contagi. Seguono la Garbatella (Municipio VIII, +36,5%, 213) e l'Eur (Municipio IX, +33,7%, 192). Ma in termini assoluti è sempre l'Appio Tuscolano a registrare il numero più alto di nuovi casi: +745, pari al 32,9% in più. Anche V e VI restano tra i più martoriati: rispettivamente +517 e +455 casi in 7 giorni.

Municipi, casi e incremento percentuale negli ultimi sette giorni

I quartieri: record Appia Antica Nord e San Basilio

Ma qual è la situazione nei quartieri? L'incremento percentuale di casi maggiore negli ultimi sette giorni, secondo il monitoraggi della Regione, si è avuto all'Appia Antica Nord: 43 nuovi contagiati, pari al +286,6%.

I 73 nuovi casi di San Basilio valgono invece il 64,6% in più nella zona. A Grottaperfetta +31 contagi, pari al 55,3% in più. In termini assoluti, invece, il record settimanale di incremento spetta a Torre Angela con i suoi 180 niovi positivi (+35,23%). Seguono Centocelle (127, +34,3%), Don Bosco (107, +33,75%), Borghesiana (89, 35,18%), Tuscolano Sud (87, +30,85%), Colli Portuensi (83, +41,92%), Gordiani (83, +30,74%) e Appio-Claudio (79, +44,38%).

Il totale dei contagiati zona per zona

Ecco il totale dei contagiati (da inizio emergenza) nei municipi: il record resta al VII, seguito da V e VI. Il numero più basso al IX.

MUNICIPIO VII: 3.010

MUNICIPIO V: 2.310

MUNICIPIO VI: 1.840

MUNICIPIO III: 1.461

MUNICIPIO XII: 1.287

MUNICIPIO X: 1.170

MUNICIPIO I: 1.169

MUNICIPIO II: 1.160

MUNICIPIO XI: 1.119

MUNICIPIO XV: 1.086

MUNICIPIO IV: 1.019

MUNICIPIO XIII: 1.002

MUNICIPIO XIV: 885

MUNICIPIO VIII: 796

MUNICIPIO IX: 761



Solo due quartieri restano "Covid-free", ossia a casi zero: Martignano e Ciampino. Ecco invece le 15 zone con più casi:



Torre Angela

691

Centocelle

497

Primavalle

436

Don Bosco

424

Tuscolano Sud

369

Torpignattara

355

Gordiani

353

Trieste

343

Borghesiana

342

Gianicolense

323

Esquilino

312

Nomentano

304

Medaglie d' Oro

294

Val Cannuta

292

Val Melaina

284

