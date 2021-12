Covid, in Italia ricoveri in aumento: tasso occupazione sale al ​13%

Salgono i ricoveri per Covid-19 in Italia. I posti letto nei reparti ospedalieri di area non critica sono arrivati al 13 percento. E' quanto emerge dal monitoraggio quotidiano dell'Agenza Nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), che ha analizzato i numeri del 20 dicembre in relazione al giorno precedente. L'aumento più alto riguarda la Calabria e il Friuli, seguiti da Liguria, Trento e Marche.

Agenas: ospedalizzazioni in aumento

Non solo i contagi, la nuova ondata Covid ha portato anche all'aumento delle ospedalizzazioni. L'ultimo monitoraggio Agenas ha certificato la crescita dell'uno percento in un giorno, sul territorio nazionale. I posti letto nei reparti di area non critica sono saliti al 13%.

Il livello è in aumento in ben dodici regioni. In Basilicata salgono al 9%, in Calabria al 23%, in Emilia Romagna al 12%, in Friuli Venezia Giulia al 23%, nel Lazio al 14%, in Liguria al 22%, nelle Marche al 18%, nella PA di Bolzano 17%, nella PA di Trento 19%, in Piemonte al 13%, in Puglia al 6%, in Toscana al 7%.