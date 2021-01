Covid: scoperto recettore "poliziotto", «potrebbe aprire nuove strategie per il trattamento e la prevenzione»

Mda-5 è il nome del recettore poliziotto del sistema immunitario che dà l'allarme sulla presenza del virus Sars-Cov-2 nei polmoni. A identificarlo sono stati i ricercatori di un team internazionale coordinato dal Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute che hanno così dato un'identità a colui che, nei polmoni, chiede rinforzi per combattere la Covid-19.

New in @CellReports: The Chanda lab has identified the sensor that detects SARS-CoV-2 & signals it’s time to mount an antiviral response. “The protein acts like an ‘immune cop’ & calls for backup.” The insights open new avenues to treat & prevent COVID-19. https://t.co/45pNUCi35g pic.twitter.com/zjsbrjaIGB

— Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (@SBP_media) January 12, 2021