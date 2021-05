3 Maggio 2021

La matemica dietro la fine della pandemia. Zoe M. McLaren, professoressa associata ed economista sanitaria presso l'Università del Maryland nella contea di Baltimora, ha scritto in un editoriale per il New York Times sul concetto matematico di «decadimento esponenziale» in relazione al Covid-19, secondo cui finità «molto presto».

La McLaren ha spiegato che «la comprensione delle dinamiche esponenziali rende più facile sapere cosa aspettarsi nella prossima fase della pandemia». La scienziata ha scritto che la situazione «migliorerà rapidamente con l'aumento dei tassi di vaccinazione». Ci sono state 243.463.471 dosi di vaccini somministrate negli Stati Uniti a partire da sabato, secondo i Centers for Disease Control and Prevention. La McLaren ha sottolineato l'importanza dei vaccini nel portare i numeri a «precipitare» scrivendo che «ogni caso di Covid-19 a cui viene impedito interrompe le catene di trasmissione, impedisce molti altri casi in futuro». Tuttavia, quei declini rallentano nel tempo e probabilmente i casi aumenterebbero di nuovo «se le persone allentassero le precauzioni troppo presto». Ad esempio, «ridurre 1.000 casi della metà ogni giorno significherebbe una riduzione di 500 casi il giorno 1 e 125 casi il giorno 3, ma solo di 31 casi il giorno 5», ha scritto.

La McLaren ha notato che il decadimento esponenziale è già stato visto negli Stati Uniti, poiché ci sono voluti solo 22 giorni perché il numero di casi giornalieri scendesse di 100.000 dal suo picco di circa 250.000 l'8 gennaio a circa 150.000 il 31 gennaio. Ma ci è voluto più di tre volte perché i casi giornalieri cadessero di altri 100.000, ha sottolineato McLaren. Secondo il CDC, l'attuale media mobile di 7 giorni dei nuovi casi giornalieri è di 52.528, con una diminuzione del 79% dall'8 gennaio. Il concetto di crescita e decadimento esponenziale applicato alla pandemia di coronavirus era già stato spiegato in un articolo di marzo su Design News, una pubblicazione per la comunità ingegneristica.

«Nessun virus può crescere per sempre a un ritmo esponenziale. La crescita dei virus è limitata dalle risorse disponibili, come ospiti non infetti, mezzo di trasmissione, sostanze nutritive, acqua, ecc. Tuttavia, la crescita esponenziale iniziale dei virus aumenta a una velocità allarmante», ha riferito ancora l'economista. «Fortunatamente, questo tipo di tasso di crescita infettiva non continua all'infinito. Quando il tasso di crescita raggiunge il picco e inizia a diminuire, la curva cambia da esponenziale a distribuzione normale o curva a campana quando il modello di crescita inizia a diminuire». La McLaren ha scritto che «raggiungere l'immunità di gregge è un obiettivo chiave. Spinge i casi verso lo zero rallentando la diffusione del virus attraverso una combinazione di vaccinazione e immunità acquisita dall'infezione per mantenere il decadimento esponenziale, anche se la società riprende le normali attività», ha concluso.

Tuttavia, la McLaren ha avvertito che il raggiungimento dell'immunità di gregge non impedisce di spegnere tutti i focolai, ma solo che possono essere «estinti facilmente mentre si verificano fino a quando gli stessi focolai diventano sempre meno comuni».