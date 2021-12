Martedì 28 Dicembre 2021, 15:58 - Ultimo aggiornamento: 16:07

Chi prenota oggi la terza dose (ma anche la prima) trova più facilmente Moderna rispetto a Pfizer. Succede a Roma, ma in realtà accade in tutta Italia. Del vaccino prodotto dalla casa americana in collaborazione con la tedesca BioNTech attualmente, secondo i report disponibili, da inizio campagna vaccinazione sono state consegnate nel Lazio oltre 8 milioni di dosi, ma il 96 per cento è già stato somministrato. Al contrario per Moderna sono arrivate 2,2 milioni di dosi, ma solo il 66 per cento è stato usato. In altre grandi regioni la situazione è simile.

Vaccino, per la terza dose si trova solo (o quasi) Moderna: dosi Pfizer riservate agli under 18

A complicare il quadro c'è l'avvio, il 27 dicembre, della campagna delle terze dosi per i ragazzi di 16 e 17 anni: poiché a questa età l'unico vaccino autorizzato è quello di Pfizer, per rispondere alla prime prenotazioni si sta concentrando una parte delle le dosi sui ragazzi, mentre Moderna va solo agli over18. Questo è un problema? In linea di principio no: l'efficacia dei due vaccini, entrambi a mRna, è simile, e gli scienziati hanno spiegato che nulla sconsiglia a chi con le prime due dosi ha ricevuto Pfizer (o AstraZeneca più Pfizer) di optare per Moderna per il richiamo. Ma tra la popolazione c'è chi preferisce di aspettare che si liberino slot per Pfizer invece di proteggersi subito con la terza dose di Moderna.

Dice l'assessore alla Salute del Lazio, Alessio D'Amato: «Si tratta di un grave errore. Moderna ha la stessa efficacia di Pzifer e mi permetto di consigliare di non posticipare lì dove è disponibile: la priorità è fare la dose booster. Teniamo conto che per la fascia di età 16-17 anni, per la quale è autorizzato solo Pfizer abbiamo ricevuto già 15mila prenotazioni».