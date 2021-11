Covid, pillola Merck: la Gran Bretagna è il primo paese ad autorizzare l'antivirale

La Gran Bretagna approva la pillola anti Covid Merck. L'agenzia britannica del farmaco ha fornito la prima autorizzazione alla pillola antivirale per il Covid-19 prodotta dalla Merck. Il farmaco, denominato molnupiravir, è considerato dagli esperti un importante nuovo strumento per combattere la pandemia. La notizia, annunciata dalla casa farmaceutica, è riportata dal Financial Times. Il farmaco, che è ancora al vaglio degli enti regolatori negli Usa e nell'Unione europea, nei test clinici ha dimezzato il rischio di ricovero in ospedale o di decesso per le persone colpite dal Covid in forma lieve o moderata.

Chi può già assumerla?

Il farmaco è autorizzato per il trattamento di Covid-19 da lieve a moderato, negli adulti positivi a Sars-CoV-2 che presentano almeno un fattore di rischio per lo sviluppo di malattia grave. Molnupiravir resta in revisione presso altri enti regolatori internazionali, fra cui l'americana Fda e l'europea Ema.