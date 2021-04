Covid, Disneyland riapre negli Stati Uniti, ma in Europa Pasqua blindata

Pasqua di riaperture negli Stati Uniti, blindata in Europa: è anche questo il risvolto della vaccinazione anti Covid a velocità diverse tra i lati opposti dell'Atlantico. E se gli americani già immunizzati potranno festeggiare senza mascherine e potranno godersi la riapertura di Disneyland, nel Vecchio Continente bisognerà pazientare ancora, tra quarantene e coprifuoco.

Negli Stati Uniti, dove quasi la metà della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, si comincia a respirare. Per la gioia dei più piccoli, ma non solo, la California riaprirà i parchi di divertimento e a tema, da Disneyland a Legoland, o gli Universal Studios di Hollywood. Gli ingressi dipenderanno dal numero di contagi della contea, con obbligo di mascherina. "No mask" per gli americani che hanno ricevuto il richiamo e vorranno riunirsi per le festività.

In Europa, al contrario, la terza ondata della pandemia e vaccinazioni ancora insufficienti costringono alla cautela. La Francia sarà un'unica zona rossa per un mese, con coprifuoco dalle 19 alle 6 e divieto di spostamento oltre i 10 km da casa. Qualche tolleranza sarà concessa per il week-end, per salvare almeno il pranzo con (pochi) amici e parenti. Sarà più facile entrare in Francia da un'altra nazione dell'Ue, pur con l'obbligo di test anti-Covid negativo.

Niente gite pasquali tra regione e regione in Spagna, perché il governo teme l'arrivo di una quarta ondata. Non pochi i malumori tra i cittadini, anche perché al contrario dall'Ue si può entrare (previo test). A Madrid c'è stato un boom di francesi, le Baleari sono state prese d'assalto dai tedeschi. Ma le strette ci sono: coprifuoco alle 22 e bar e ristoranti off limits dalle 17. Mentre per la spiaggia è necessaria la mascherina.

Il turismo è vitale per la Grecia, dove i britannici sono arrivati prima di Pasqua per godersi le seconde case. Per i nuovi arrivati sarà comunque obbligatoria la quarantena di una settimana e l'obbligo di comunicare via sms i propri movimenti alle autorità durante il soggiorno. A Pasqua bar e ristoranti resteranno chiusi.

La Germania invece scoraggia l'arrivo dei turisti. Gli hotel sono autorizzati ad accogliere i viaggiatori sono per motivi di «necessità». Quanto agli incontri familiari nel week-end, saranno consentiti solo per piccoli gruppi e non più di due nuclei familiari. Anche la Gran Bretagna punta a limitare gli ingressi dall'estero, per proteggere i risultati dell'eccellente campagna di vaccinazione dal rischio di importare nuove varianti. Il governo ha allargato la lista nera per il divieto di ingresso. Ora sono una quarantina, quasi tutti africani, latinoamericani, mediorientali e asiatici. E Boris Johnson vuole spingersi oltre: è pronto a lanciare un "Covid pass" (con vaccinazione o test effettuati) per i residenti da esibire in pub, ristoranti e altri luoghi pubblici quando riapriranno dopo il lockdown, oltre che per viaggiare. Il premier ha contro 70 parlamentari, ma dalla sua la maggioranza dei britannici. Per essere riuscito a tirare fuori il Paese dall'emergenza.

