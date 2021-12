La variante Omicron spaventa Johnson: ecco il piano B in Gran Bretagna con Green pass, smart working e mascherine

Dietrofront di Boris Johnson. Considerati i numeri sulla nuova variante Omicron e l'aumento di contagi delle ultime settimane, il premier inglese ha annunciato il "piano B" per riportare il paese fuori dall'allarme Covid. Arrivano nuove restrizioni: le misure prevedono il Green Pass vaccinale per l'ingresso in discoteche e locali dove si radunano grandi gruppi di persone, il ritorno all'indicazione diffusa del lavoro da casa e l'estensione dell'uso della mascherina a gran parte dei luoghi chiusi.

Dalla Germania alla Gran Bretagna, il Covid spaventa ancora: boom di morti e nuove restrizioni

Mascherine, smart working e Green pass: le misure in Gb

Il primo ministro ha sottolineato che la nuova variante sta «crescendo molto più velocemente» di Delta e che i casi di Omicron potrebbero raddoppiare ogni due o tre giorni. Secondo le nuove misure, da lunedì verrà consigliato agli inglesi di lavorare da casa, laddove possibile. Mentre l'obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi parte da venerdì e questi includono teatri e cinema. Il green pass sarà invece introdotto tra una settimana. L'attuazione di un piano alternativo alla scommessa del cosiddetto piano A tutta concentrata sulla massiccia campagna di vaccinazione nazionale arriva dopo che l'esecutivo aveva cercato di evitarla nonostante le indicazioni degli scienziati a introdurre maggiori restrizioni.

Nuovi casi Omicron

Solo ieri sera erano altri 101 i contagi confermati con la variante Omicron, fino a un totale di 437: totale peraltro limitato ai casi sequenziati, che - seppure a fronte di un numero di test significativamente più capillare rispetto alla media del resto d'Europa - coprono solo una minima parte dei contagi stimati secondo gli specialisti, stando ai quali le infezioni reali causate da Omicron vanno considerate ormai tendenzialmente nell'ordine delle migliaia. In discesa settimanale resta per ora l'indicazione sulla somma dei ricoveri negli ospedali britannici, in attesa di verificare l'impatto a regime della variante Omicron (ritenuta al momento più trasmissibile ma apparentemente più blanda della Delta); mentre i vaccini sfiorano le 51,2 milioni di prime dosi, le 46,6 milioni di seconde dosi e le 21 milioni di terze dosi booster di rinforzo (330.000 nelle ultime 24 ore censite).