Covid, il bollettino di oggi 3 maggio 2022: contagi e 153 morti, tasso di positività al ​15,1%

Covid, il bollettino di oggi: sono 62.071 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 18.896. Le vittime sono invece 153, ieri erano stati 124. Sono 411.047 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 122.444. Il tasso di positività è al 15,1%, in aumento rispetto al 15,4% di ieri. Sono 366 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, due in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

Nuove varianti, Pregliasco: «Ci saranno altre epidemie, dobbiamo essere pronti. Bill Gates? Parole giuste»