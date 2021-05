30 Maggio 2021

Il Covid potrà essere rilevato grazie a dei nuovi particolari occchiali che in soli 3 secondi sono in grado di identificare la presenza del virus. La nuova tecnologia, è stata sviluppata a Valencia, dove un team di scienziati spagnoli, americani e cinesi, ha lavorato sull'intelligenza artificiale per ottenere nuovi strumenti diagnostici.

Presupposto del funzionamento della tecnologia, la presenza di sintomi Covid negli occhi, con un'infiammazione molto caratteristica nei pazienti sia gravi che asintomatici. Una infiammazione che a volte passa inosservata al personale sanitario. Ora rilevabile grazie all'intelligenza artificiale. Di soli 3 secondi, invece, il tempo necessario per ottenere un risultato, spiega Alfonso Soriano, ingegnere di Innoarea. La fotografia dell'occhio del paziente è seguita poi per prassi da un test PCR sul posto. Il risultato è praticamente istantaneo e i suoi creatori pensano che possa essere un buon strumento di screening negli eventi di massa e nel settore dell'ospitalità.

È la prima volta che un vero test di questa tecnologia è stato effettuato nell'Unione Europea. Soriano, amministratore delegato della società tecnologica, spiega: «L'intelligenza artificiale è già stata addestrata con molti pazienti che sono stati contrastati con la PCR».

