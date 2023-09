Covid, obbligo di mascherine per i pazienti: la misura degli ambulatori inglesi per frenare i contagi

Una recrudescenza estiva dei casi di Covid ha spinto alcuni ambulatori di medicina generale a ripristinare l'obbligo di mascherine per i pazienti. La scelta arriva dopo che è stata individuata una nuova variante. Un picco di infezioni in tutto il paese ha visto i ricoveri Covid in Inghilterra raggiungere il massimo di cinque mesi. Funzionari sanitari hanno confermato ieri che nel Regno Unito sono stati rilevati un totale di 42 casi della variante supermutata Pirola Covid, rispetto ai 36 della scorsa settimana.

Variante Eris: quanto dura, come cambiano i sintomi e perché è più contagiosa. Cosa sappiamo

La misura

Mukta Modi, direttore del Canon Street Medical Center di Leicester, ha dichiarato alla rivista GP Pulse: "Ci stiamo preparando per i programmi di vaccinazione autunnali e questa è una misura precauzionale per proteggere il personale e i nostri pazienti vulnerabili.

Il problema degli spazi

Il dottor Grant Ingrams, presidente del comitato medico locale di Leicester, Leicestershire e Rutland, ha dichiarato a MailOnline: "Ogni studio è diverso con variazioni significative nel numero del personale e dei pazienti che corrono un rischio maggiore di contrarre Covid o di avere complicazioni. Inoltre, molti studi hanno poco spazio, il che significa che i pazienti devono sedersi o stare in piedi vicini nelle aree di accoglienza e di attesa." Ha aggiunto: “Gli studi medici sono società private e hanno il dovere legale di proteggere il proprio personale e i pazienti ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza, e questo include anche contro le infezioni.

Le infezioni

Sebbene la reale prevalenza del virus non sia chiara, i dati dello studio ZOE Covid, che tiene traccia delle infezioni auto-segnalate, suggeriscono che ci sono stati 97.904 nuovi casi giornalieri di infezione sintomatica il 13 settembre – quasi il doppio dei 50.000 segnalati all’inizio di agosto . Lo studio, che si basa sui dati di milioni di utenti dell’app ZOE, stima che circa 1,29 milioni nel Regno Unito siano attualmente infetti, circa una persona su 52. La cifra è la più alta degli ultimi cinque mesi, ma è ancora molto inferiore al bilancio stimato durante i picchi precedenti, in quanto nell’aprile 2022 erano state infettate 3,8 milioni di persone. Fino a giugno dello scorso anno ai pazienti era stato richiesto di indossare maschere facciali negli ambulatori del medico di famiglia. Le linee guida aggiornate del servizio sanitario nazionale all’epoca dicevano che i pazienti, a parte quelli con sintomi respiratori, “non sono obbligati” a indossare una maschera facciale a meno che non lo desiderino come “preferenza personale”. Tuttavia, al personale sanitario e assistenziale è stato consigliato di continuare a indossare maschere facciali come parte dei DPI quando lavora con pazienti Covid sospetti o confermati , compresi quelli che lavorano con pazienti non sottoposti a triage nelle cure primarie.