Covid, il Cts: quarantena scende a 10 giorni, un solo tampone in uscita

La quarantena per Covid scende da 14 a 10 giorni e per i positivi è necessario un solo tampone in uscita. È quanto emerge - secondo quanto apprende l'Ansa - dalla riunione del Cts di oggi.

Covid Italia, Cts e Governo verso il via libera al tampone rapido nelle scuole

Nel corso della riunione di questo pomeriggio gli esperti del Comitato tecnico-scientifico e il ministro della Salute Roberto Speranza hanno valutato la situazione e la possibilità di adottare nuove misure nel prossimo Dpcm per fermare l'incremento dei contagi di Covid-19 in questi ultimi giorni.

Nel corso della riunione sarebbero, inoltre, state illustrate anche le linee che dovrebbero essere contenute del prossimo Dpcm per contrastare la recrudescenza dei contagi e che verranno portate al confronto con le regioni.

