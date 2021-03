Covid, «Picco di morti in Italia tra il 6 e il 7 aprile»: le previsioni della Bicocca

Covid Italia. Salgono i contagi. E anche il numero di morti. Nel bollettino odierno sono stati registrati 16.017 casi nelle ultime 24 ore (rispetto ai 12.916 di ieri) e 529 vittime (su 417 del giorno prima). «Secondo i nostri calcoli matematici tra il 6 e il 7 di aprile avremo il picco della mortalità per Covid. Qualche giorno prima, tra Pasqua e Pasquetta, il picco per le terapie intensive. Intanto per quanto riguarda la curva dei positivi al virus, l'appiattimento lo abbiamo già adesso», commenta, interpellato dall'Ansa, Giovanni Corrao, docente di Statistica medica dell'Università Milano Bicocca.

Corrao tuttavia mette in guardia: «Non ci facciamo condizionare dal dato giorno per giorno perché i numeri sono ballerini. Risentono cioè di fluttuazioni difficili da valutare, a partire da come le singole regioni fanno lo screening, al conteggio dei sintomatici».

<div class="flourish-embed flourish-bar-chart-race" data-src="visualisation/2178601" data-url="https://flo.uri.sh/visualisation/2178601/embed" aria-label=""><script src="https://public.flourish.studio/resources/embed.js"></script></div>

Gli effetti delle restrizioni

«Quel che conta adesso - spiega - è che i provvedimenti restrittivi decisi più di quindici giorni fa cominceranno ad avere effetto intorno a Pasqua, poiché tra le misure e i risultati c'è sempre un periodo di latenza. Abbiamo un'esperienza di quasi 13 mesi, è chiaro che le chiusure comporteranno dei benefici». E conclude: «Da statistico medico non posso che sottolineare che per avere buoni risultati nella guerra al Covid bisognerebbe chiudere tutto adesso con una scadenza precisa e accelerare enormemente le vaccinazioni».

