Il Coronavirus, nei ventuno mesi della pandemia dichiarata nel marzo 2020 dall' Oms (Organizzazione mondiale della sanità) ma iniziata presumibilmente prima, ha ucciso in tutto il mondo 5.098.522 persone. Le cifre, aggiornate al primo pomeriggio di oggi, vengono divulgate dalla John Hopkins University di Baltimora (nel Maryland, Stati Uniti), l'istituzione scientifica privata che raccoglie i dati sul Covid19 divulgati dai Governi di tutti i Paesi e li fotografa giorno per giorno permettendo l' elaborazione di statistiche e proiezioni che suscitano anche alcuni interrogativi .

Il virus, stando ai numeri dell'università americana, fondata nel 1876 durante la presidenza di Ulysses Grant, ha provocato, direttamente o meno, il decesso dello 0,064 per cento della popolazione della Terra, la quale viene stimata pari a 7 miliardi e 850 milioni di individui includendovi tutti: bambini, anziani, abitanti delle zone più controllate e di quelle che non lo sono affatto. Sono morte - considerando la cosa in termini assoluti, non percentuali - circa 650 persone per ogni milione di abitanti presenti sul pianeta in tutto l'arco di tempo preso in considerazione. Per valutare le dimensioni delll'evento, può avere un senso ricordare che sette miliardi di uomini e donne significano 7.850 milioni di persone e con 650 vittime per milione si fa presto ad arrivare al bilancio, provvisorio, di 5.098.522 vittime.

Sempre stando ai dati della John Hopkins University, che offrono una visione detttagliatissima e quasi "militare" delll'emergenza sanitaria a livello globale, le persone raggiunte, più o meno gravemente dal Coronavirus, sono state finora 253 milioni e 97 mila in tutto il mondo. I 5.098.522 decessi rappresentano il 2,01% del totale degli esseri umani risultati contagiati. I quali contagiati, ovviamente, potrebbero essere in realtà molti di più di quanto si calcola, perché non in tutti i Paesi vengono eseguiti test di massa come in quelli maggiori, più ricchi o più sviluppati. Le cifre sull'Africa, ad esempio, vengono prese dagli esperti con le molle, sia sulla casistica che sul livello di decessi. Un dato dice, più di tutti, che l'epidemia è tuttora in corso. Negli ultimi ventotto giorni i decessi attribuiti al Covid, considerando tutta la Terra, sono stati 199.434, circa 7.100 al giorno, ovvero poco meno di uno per milione di abitanti ogni ventiquattro ore.

Colpisce il dato sui vaccini. Le dosi sommistrate nel mondo, tra prime, seconde e terze, sono 7 miliardi e mezzo, con una forte impennata dei numeri, specie in Occidente e nell'emisfero Nord, nelle ultime settimane. Il sito internet dellla John Hopkins University propone grafici sulla correlazione tra vaccinazioni, andamento dei casi e dei decessi. Gli Stati Uniti, con 763 mila morti, un numero che equivale allo 0,23% di tutta la popolazione (composta da circa 325 milioni di abitanti), sono il Paese con il numero più alto di vittime in termini assoluti. Il Coronavirus da New York a Los Angeles passando per il Midwest e le Montagne Rocciose ha colpito il 14% degli americani, oltre 47 milioni di persone.

Quindi i morti per ora in America sono stati l'1,62% degli infetti. Il rapporto nel resto del mondo appare considerevolmente più elevato. Le vittime In Inghilterra sono state in venti mesi circa 142 mila, 250 mila in Russia, 463 mila in India (che ha oltre un miliardo di abitanti), 97 mila in Germania, 132 mila circa in Italia, 200 mila in Perù (un dato tra i più alti rispetto alla popolazione), 15 mila in Svezia, 90 mila in Sud Africa. Ma le cifre ovviamente si basano sulle comunicazioni ufficiali, non ovunque sovrapponibili alla realtà. La Cina, il Paese più popoloso della Terra, con un miliardo e 444 milioni di abitanti, resta un caso. Dall'inizio dell'epidemia, secondo i dati divulgati da Pechino, avrebbe avuto 110.772 casi e 4.849 morti. Il virus quindi avrebbe ucciso complessivamente lo 0,00033% della popolazione, una percentuale di circa settecento volte più bassa rispetto a quella statunitense e di buona parte del mondo. Gli studiosi avranno di che lavorare per spiegare quello che dai numeri apppare come un vero mistero.