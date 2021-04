Covid, mix di famaci con Remdesivir, antidepressivo e antifungino blocca la replicazione: lo studio tedesco

La combinazione dell'antivirale Remdesivir con un antidepressivo e un antifungino abbattono di oltre il 90% la replicazione del SARS-CoV-2. La ricerca continua a cercare risposte per combattere il Covid-19 ed ora un risultato positivo arriva da un team internazionale guidato da scienziati tedeschi dell'Università di Muenster. I test condotti su cellule in coltura, che dimostrano l'efficacia dell'unione tra l'antivirale, l’antifungino itraconazolo e all’antidepressivo fluoxetina per ridurre lo sviluppo del virus, se fossero confermati in studi clinici potrebbero portare ad una terapia farmacologica anti Covid molto efficace.

Wiley Research Headlines 📰 New research published in the @BrJPharmacol

indicates that two currently available medications—an antifungal drug and an antidepressant—can effectively inhibit the virus that causes COVID-19 in laboratory cells. Read more: https://t.co/Tg7HkV85BK pic.twitter.com/t5icl8C4EJ — Wiley News (@WileyNews) April 7, 2021

La ricerca tedesca

A determinare che l'itraconazolo e la fluoxetina quando combinati col Remdesivir inibiscono fortemente le particelle virali del SARS-CoV-2 sono stati gli scienziati del Center for Molecular Biology of Inflammation – “Cells in Motion” Interfaculty Center dell'Università di Muenster, in Germania, che hanno collaborato con i colleghi del Programma di ricerca in oncologia dei sistemi dell'Università di Helsinki (Finlandia). Gli scienziati, coordinati dalla professoressa Ursula Rescher, docente presso l'Istituto di Biochimica Medica dell'ateneo tedesco, sono giunti alle loro conclusioni dopo aver esposto cellule in coltura (di tipo CALU-3) alle varie combinazione dei farmaci.

#CallForPapers on #preclinical or early phase mechanistic clinical studies on #COVID19, highlighting potential novel methods of diagnosis, mechanisms for susceptibility to & worse outcome of infection as well as novel options for #prevention & #treatment: https://t.co/z0IGrAXHZW pic.twitter.com/QykRIC0dys — British Journal of Pharmacology (@BrJPharmacol) March 1, 2021

La combinazione dei farmaci blocca lo sviluppo del Covid-19

Il Remdesivir inibitore dell'enzima RNA polimerasi virale, progettato come antivirale del vrus Ebola, è stato uno dei primi farmaci ad essere sperimentato e approvato dalla Food And Drug Administration (FDA) per combattere il Covid-19 nonostante i risultati ondulatori. Anche l'itraconazolo e la fluoxetina avevano mostrato, da studi precedenti, alcune proprietà antivirali, così la squadra guidata dalla professoressa Rescher ha voluto accertare se questi due farmaci combinati potessero potenziare gli effetti del Remdesivir. Gli scienziati hanno testato la duplice combinazione itraconazolo-Remdesivir e fluoxetina-Remdesivir sulle cellule in laboratorio esposte al SARS-CoV-2, determinando che l'azione sinergica dei due farmaci con l'antivirale è in grado di inibire la produzione di particelle infettive del SARS-CoV-2 di oltre il 90%.

La professoressa Rescher

“I trattamenti farmacologici erano ben tollerati e la replicazione virale potentemente compromessa”, scrivono Rescher e colleghi nell'abstract dello studio. La vaccinazione preventiva e i farmaci terapeutici contro il Covid 19 sono entrambi necessari per combattere efficacemente le pandemie causate da virus zoonotici emergenti come il SARS-CoV-2 - ha poi aggiunto la professoressa Rescher. I dettagli della ricerca “Drug synergy of combinatory treatment with remdesivir and the repurposed drugs fluoxetine and itraconazole effectively impairs SARS‐CoV‐2 infection in vitro” sono stati pubblicati sulla rivista scientifica specializzata British Journal of Pharmacology.

