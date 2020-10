Covid, in Lombardia 1.844 casi in 24 ore. Allarme a Milano: oltre 500 nuovi positivi

Quasi duemila nuovi contagi: 1.844 positivi in 24 ore. Allarme Covid in Lombardia. Oggi, 14 ottobre, il record di nuovi casi registrati, con 29.048 tamponi effettuati. Situazione critica a Milano: 504 i nuovi positivi in città. In tutta la Regione lombarda i morti sono stati 17. Numero che porta il totale complessivo oltre i 17 mila, a 17.011.

Covid Milano, l'allarme di Galli: «Situazione critica negli ospedali, ci restano 15 giorni»

IL BOLLETTINO

I nuovi casi sono quasi 800 più di ieri. È risultato positivo il 6,3 per cento dei 29.048 tamponi processati oggi (ieri la percentuale era del 6,2). Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso dalla Regione, che precisa che dei nuovi casi 189 sono «debolmente positivi» e 13 sono stati scoperti a seguito di test sierologico. Crescono anche i ricoveri: in terapia intensiva ci sono 64 pazienti, 2 più di ieri; non in terapia intensiva 645 (+99). I guariti/dimessi sono 865 in più di ieri. Oltre a Milano, che mantiene il primato di casi nella Regione, altre province sono osservate speciali. È il caso di Monza, dove la curva continua a crescere e oggi tocca i 150 contagiati. Seguono Varese, con 110, e Pavia, con 101. Casi in crescita anche a Brescia (81) e Como (67). Tra le altre province, a Bergamo sono 46 i positivi, a Cremona 30, a Lecco 29, a Lodi 23, a Mantova 42. Sondrio ne rileva 14.

Ultimo aggiornamento: 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA