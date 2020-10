Covid Milano, allarme di Galli: «Situazione difficile, evitate di uscire di casa»

Evitare di uscire di casa, limitare i contatti con le persone. L'accorato appello, rivolto in particolare ai cittadini milanesi, arriva da Massimo Galli, direttore del reparto Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. Un appello lanciato via twitter.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="it" dir="ltr">La situazione si sta facendo veramente difficile, specie a Milano. Chi può stia a casa e limiti i contatti sociali allo stretto indispensabile. Salvaguardiamo gli anziani da <a href="https://twitter.com/hashtag/COVID__19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#COVID__19</a></p>— Massimo Galli (@MassimoGalli51) <a href="https://twitter.com/MassimoGalli51/status/1320690081749999616?ref_src=twsrc%5Etfw">October 26, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«La situazione si sta facendo veramente difficile, specie a Milano. Chi può stia a casa e limiti i contatti sociali allo stretto indispensabile. Salvaguardiamo gli anziani da Covid-19», il tweet del medico.

Il nuovo Dpcm

In una intervista alla Provincia Pavese aveva spiegato: «Se il nuovo decreto è indovinato lo vedremo fra due settimane». «Nei prossimi quindici giorni è difficile che l'andamento migliori, ma subito dopo sapremo se sarà riuscito a contenere il contagio - ha aggiunto - Sono assolutamente necessari provvedimenti significativi» e dunque il decreto del presidente del Consiglio «arriva a proposito. L'importante è non perdere tempo a discutere». Secondo il professore, comunque «la situazione era preoccupante già un mese fa» e ancora «quello che stiamo vivendo non è un epilogo». «Se gli italiani non si mettono in condizioni di auto-limitazione - ha aggiunto - l'epidemia non si fermerà. Dobbiamo darci una regolata tutti quanti. Persino evitare di passare la domenica in famiglia quando i famigliari sono molti».

