​Covid, Vaia (Spallanzani): «Situazione preoccupante sui trasporti, raddoppiare mezzi pubblici nelle città italiane»

Bisogna raddoppiare i trasporti a Roma e in tutte le città italiane per evitare il contagio. È l'allarme lanciato dal direttore dell'istituto Spallanzani della Capitale che, in un'intervista a SkyTg24 si è detto molto preoccupato per i trasporti metropolitani, forte occasione di contagio da nuovo coronavirus. «Nelle scuole possiamo fare tanto e stiamo facendo tanto, ma quello che ci preoccupa - ha rilevato - sono i trasporti. Abbiamo fatto tantissimo nei porti e negli aeroporti e siamo diventati un riferimento europeo e internazionale, ma i trasporti metropolitani sono un elemento di grande preoccupazione. Bisogna raddoppiare i trasporti a Roma e in tutte le città italiane».

Covid, Vaia (Spallanzani): «Test salivare nelle scuole del Lazio, da lunedì parte la sperimentazione»

«In questo momento osserviamo un fenomeno di trasmissione virale intrafamiliare, quindi i ragazzi in questo momento potrebbero essere trasmettitori di questa diffusione del virus prendendolo dalla famiglia. I dati che abbiamo oggi, con anche l'innalzamento dell'età media, significano che, a valle del ritorno delle vacanze sia in Italia che dall'estero, abbiamo avuto una trasmissione intrafamiliare e i ragazzi portano così dentro le scuole la loro positività».



© RIPRODUZIONE RISERVATA