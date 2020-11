In Italia 11 milioni di malati oncologici e cardiaci, nasce il Tavolo tecnico tra Foce e governo: «Per garantire a tutti le cure necessarie»

Il dato è impressionante: in Italia ci sono almeno 11 milioni di persone affette da tumori o malattie cardiologiche che necessitano di assistenza e di cure specialistiche. Di esami e controlli ciclici. Che hanno bisogno di sapere di non esser lasciati soli perché nessuno deve restare indietro e a tutti deve essere garantito il diritto alla salute anche nel pieno dell'emergenza sanitaria provocata dal coronavirus. In Italia ci si continua ad ammalare e non solo di Covid-19. Ogni anno, nel nostro Paese, «circa 413mila cittadini muoiono per malattie cardiovascolari, oncologiche e oncoematologiche e 153mila per altre patologie (respiratorie, neurologiche, endocrino-metaboliche, psichiche, gastrointestinali ed infettive), per un totale di 566mila decessi», analizza il professor Francesco Cognetti presidente di Foce, la Federazione degli oncologi, cardiologi ed ematologi. Ed è per questo che l'attenzione deve restare alta anche per coloro che non hanno contratto il virus del Sars-Cov-2.

A tal proposito dopo un incontro avvenuto lunedì scorso tra il direttivo della Foce, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro della Salute Roberto Speranza, è stato aperto un Tavolo tecnico per garantire ai pazienti più fragili la continuità di cure e assistenza anche sotto la pandemia del Covid-19. Obiettivo del tavolo sarà quello di lavorare a otto punti, considerati decisivi per la tutela degli 11 milioni di malati cardiaci e oncologici. Tra questi la netta separazione fra ospedali, ambiti di cura e assistenza per pazienti Covid e quelli per pazienti non Covid; la necessità che tutte le strutture di oncologia medica, cardiologia ed ematologia rimangano pienamente operative anche a livello ambulatoriale, inclusa la preservazione della rete dell’emergenza cardiologica e dell’attività di chirurgia oncologica. Senza dimenticare la soddisfazione urgente del fabbisogno di nuovi medici specialisti, cardiologi, oncologi e ematologi, attraverso il reclutamento con contratti a tempo indeterminato, la ripresa immediata degli screening oncologici in tutte le Regioni e la rifondazione della medicina territoriale attraverso strutture ad hoc.

Durante la prima ondata, secondo le analisi condotte dalla Foce, e illustrate al governo ci sono stati diversi ritardi o cancellazioni di interventi chirurgici per tumore dovuti ad un affollamento fino all’intasamento delle terapie intensive. Non solo, la diminuzione dell’afflusso ai pronto soccorso e alle unità di terapie intensive cardiologiche di pazienti con infarto del miocardio in fase acuta ha portato, secondo i dati presentati dalla Società Italiana di Cardiologia, ad un raddoppiamento della mortalità per questa patologia. Circa il 20-30 % dei trattamenti oncologici sono stati perlomeno ritardati, se non cancellati mentre c'è stato un forte rallentamento degli screening oncologici per la prevenzione di importanti tumori.

«Il Covid ha determinato finora 45mila morti - conclude Cognetti - e per evitare che aumenti la mortalità per patologie non Covid è fondamentale garantire la continuità delle cure in totale sicurezza. In tal senso è molto importante la piena comunione di intenti con il Governo per proteggere i pazienti più fragili, in particolare quelli colpiti da tumore e malattie cardiovascolari. Gli otto punti costituiscono quindi una guida su cui il Tavolo tecnico lavorerà nelle prossime settimane».

