Covid, allarme di Galli: «Misure significative prima che situazione sfugga di mano. In altri Paesi già lockdown»

Covid. Vietato minimizzare. E magari anche adottare misure «significative». Parola di Massimo Galli, professore ordinario di Malattie Infettive nell'Università di Milano e direttore del dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'ospedale Sacco. Che ha affidato a Twitter il suo suggerimento.«Per evitare che la situazione sfugga di mano, tocca adottare misure significative - ha scritto - Va ricordato che in Francia, Spagna e Regno Unito si attuano già lockdown. Minimizzare dicendo che i malati sono pochi e meno gravi non aiuta, ma causa confusione sugli obiettivi, creando false illusioni».

