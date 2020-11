Covid, Locatelli: «Segnali chiari di decelerazione, ma vanno confermati»

Covid, segnali di speranza: non ancora per illudersi, ma utili per capire in che direzione andare. «Ieri è stato il quarto giorno di fila in cui si osservava un calo nelle terapie intensive , questo sta a indicare che il sistema che è stato messo a punto funziona. c'è una decelerazione che ovviamente andrà confermata». Lo ha detto il presidente del consiglio superiore di sanità Franco Locatelli nella conferenza stampa al ministero della Salute per l'analisi della situazione epidemiologica. «Il dato - ha aggiunto - è un effetto delle misure prese con i vari Dpcm».

